Nach Großbrand in Flensburg: Ermittler untersuchen Gebäude Stand: 08.05.2023 14:43 Uhr In Flensburg läuft die Suche nach der Ursache für den Großbrand, bei dem in der vergangenen Woche zwei Menschen starben. Ermittler haben mit der Untersuchung des Mehrfamilienhauses in der Harrisleer Straße begonnen.

Mit Hilfe eines Drehleiterwagens der Feuerwehr konnten Brandermittler am Montag das zerstörte Mehrfamilienhaus in Flensburg betreten. Laut Polizei arbeiten vor Ort Spezialisten vom Landeskriminalamt, der Landespolizei, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk zusammen.

Gebäude ist einsturzgefährdet

Ursprünglich hieß es, dass die Ermittler zunächst noch nicht in das Gebäude in der Harrisleer Straße hinein können, da dieses durch den Brand einsturzgefährdet ist. Noch während der Löscharbeiten war das Treppenhaus zusammengebrochen. Das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr sicherten danach zunächst Wände und Decken ab.

Suche nach der Brandursache

Im Gebäude beginnen die Ermittler nun mit Untersuchungen zur Brandursache. Denn bislang ist unklar, wie genau das Feuer in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus am vergangenen Donnerstag ausbrach und wie es sich so schnell ausbreiten konnte. Ein rassistisches Motiv schloss die Polizei in der vergangenen Woche aber bereits aus, auch für Fremdverschulden gebe es derzeit keine Hinweise. Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) sprach von einem Unglück. Bei dem Brand waren ein vierjähriger Junge und seine 70 Jahre alte Großmutter ums Leben gekommen.

