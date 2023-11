Reichsbürger: Mutmaßliches Mitglied in Schleswig-Holstein verhaftet Stand: 30.11.2023 12:35 Uhr Die Polizei hat im Raum Bad Bramstedt ein mutmaßliches Mitglied der Reichsbürgerszene verhaftet. Der 66-jährige Mann aus dem Kreis Segeberg steht unter Verdacht, eine terroristische Vereinigung unterstützt zu haben. Zu deren Plänen zählte auch die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Neben der Verhaftung hat die Zentralstelle Staatsschutz der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg mit Hilfe des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein zwei Durchsuchungsbeschlüsse im Raum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) vollstreckt, so die Staatsanwaltschaft.

Regierungssystem nach dem Vorbild von 1871

Die der Reichsbürgerszene zugehörige Gruppierung, deren Unterstützer der Verhaftete sein soll, habe sich offenbar bereits im Januar 2022 zusammengeschlossen. Diese Gruppierung soll zum Ziel haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu stürzen und durch ein autoritäres Regierungssystem nach dem Vorbild der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 zu ersetzen.

Sprengstoffanschläge auf Energieversorgung

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Gruppe geplant haben, durch Sprengstoffanschläge einen wochenlangen Stromausfall herbeizuführen. Demnach sollte so die Berichterstattung von Rundfunk und Presse gestoppt werden und die Bevölkerung von der Informationsverbreitung abgeschnitten werden. Dies sollte auch die Reaktion von Behörden auf den möglichen Umsturzversuch erschweren.

Offenbar Entführung von Karl Lauterbach geplant

Zudem werfen die Ermittler der Vereinigung vor, den Plan verfolgt zu haben, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Dabei soll die Gruppierung die Tötung von Sicherheitspersonal zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Der verhaftete Mann soll über die Pläne informiert gewesen sein und auch seine Absicht zur Mitwirkung erklärt haben. Laut der Ermittler habe er auch an Treffen der Gruppierung teilgenommen. Außerdem wird er von der Staatsanwaltschaft verdächtigt, im Oktober einen Revolver und dazugehörige Munition besessen zu haben. Am Donnerstag wurde der Haftbefehl verkündet. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

