Stand: 24.08.2024 15:38 Uhr Regionalliga Nord: SC Weiche Flensburg verliert gegen TSV Havelse

Ein Spitzenspiel: In Flensburg haben in der Fußball-Regionalliga Nord der Tabellenerste TSV Havese (Region Hannover) und der Tabellenzweite SC Weiche Flensburg gegeneinander gespielt. SC Weiche Flensburg verlor mit 1:2. Damit bleibt die Mannschaft auf Platz zwei in der Tabelle. Spielbeginn am Sonnabend war um 13.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.08.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg