Regen und Sturm: Erste Auswirkungen in SH Stand: 03.01.2024 07:18 Uhr Es regnet zurzeit kontinuierlich: In einigen Landesteilen zeigt das Wetter erste Auswirkungen. Die Behörden warnen vor einer Sturmflut an der Ostsee. Noch ist die Lage aber relativ entspannt.

Wetterexperten rechnen in Schleswig-Holstein mit viel Regen und Sturm. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes soll der Dauerregen bis in den späten Nachmittag hinein andauern. Gebietsweise werden an der Nordsee Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde erwartet. Vor allem Helgoland wird laut Deutschem Wetterdienst betroffen sein. Hier kann es zu Orkanböen mit 120 Kilometern pro Stunde kommen. Außerdem warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vor einer Sturmflut an der Ostsee. Gerechnet wird mit 1,0 bis 1,2 Meter über dem normalen Wasserstand.

Pegelstand der Elbe bei Lauenburg steigt

Auch der Pegel der Elbe bei Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) steigt kontinuierlich und liegt derzeit bei rund 7,80 Meter. Bürgermeister Thorben Brackmann (CDU) sagte NDR Schleswig-Holstein, dramatisch sei die Lage dort aber nicht. Erste Wiesen seien überschwemmt. In Lauenburg sind seinen Angaben zufolge einige Keller vollgelaufen. Brockmann sagte: "Bei den aktuell prognostizierten Hochwasserständen erwarten wir keine Gefahr für Leib und Leben. Das ist erst einmal das Wichtigste. Von daher sind wir vorbereitet, aber entspannt." Der Höchststand wird in Lauenburg für Freitag erwartet. Über die kritische Marke von acht Metern soll es laut Prognosen aber nicht gehen.

Videos 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für die kommenden Tage. 2 Min

Flensburg: Wasser tritt am Hafen über das Ufer

In der Nacht ist die Flensburger Förde über die Ufer getreten. Die Straße Schiffbrücke ist nach Angaben der Polizei deshalb gesperrt. Dennoch gab es in der Nacht in Flensburg keine Einsätze. Der viele Regen hat auch Auswirkungen auf Straßen: Die B75 Hamburg - Travemünde ist zwischen Bad Oldesloe-Süd (Kreis Stormarn) und Sandkamp gesperrt. Dort ist laut Polizei die Straße unterspült. In Quickborn (Kreis Pinneberg) lief in der Nacht ein Graben über - das Wasser musste von einer Straße abgepumpt werden. Verletzt wurde dabei niemand, so die Polizei in Elmshorn.

Pferd versinkt im Schlamm bei Halstenbek

Wegen des anhaltenden Regens ist ein Pferd in Halstenbek (Kreis Pinneberg) im Schlamm in Not geraten - und nach vergeblichen Rettungsversuchen schließlich eingeschläfert worden. Rund dreieinhalb Stunden versuchten insgesamt 34 Helfer, das Tier zu retten. Nach Angaben der Polizei steckte das Pferd auf einer Koppel etwa 40 Zentimeter tief im Schlamm. Die Besitzerin des Tieres entschied schließlich, das sehr schwache Pferd einzuschläfern. Es war bereits 32 Jahre alt.

