Raubüberfall auf eine Rollstuhlfahrerin in Flensburg

In Flensburg ist am Donnerstagabend eine Frau in einem Rollstuhl in der Nähe des Bahnhofs überfallen worden. Laut Polizei Flensburg wurde die Frau dabei aus ihrem Rollstuhl gestoßen. Der mutmaßliche Täter nahm ihre Reisetasche und flüchtete. Die 42-jährige Frau hat sich bei dem Überfall nicht verletzt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem 1,80 Meter großen Mann, der gebrochen deutsch spricht.

