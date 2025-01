Stand: 16.01.2025 16:31 Uhr Raub in Ammersbek: 22-Jährige kommt ins Krankenhaus

In Ammersbek (Kreis Stormarn) ist am Mittwochabend offenbar eine Frau niedergeschlagen und beraubt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ihr der Rucksack mit persönlichen Unterlagen und Portemonnaie gestohlen, in dem ein zweistelliger Bargeldbetrag war. Weil die 22-Jährige bei dem Überfall die Orientierung verlor, erinnert sie sich laut Polizei nicht an die Tat. Einer Passantin war die verletzte Frau aufgefallen, sie rief daraufhin Rettungsdienst und Polizei. Die 22-Jährige kam ins Krankenhaus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn