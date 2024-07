Stand: 09.07.2024 16:10 Uhr Ratzeburg tritt Städtekoalition gegen Rassismus bei

Die Stadt Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist zusammen mit dem Amt Lauenburgische See in die "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus" aufgenommen worden. In einer mehrmonatigen Bewerbungsphase entwickelte die Stadt einen 10-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus und Diskriminierung. Vorausgegangen war ein konkreter Fall von Rassismus und die Intervention einer betroffenen Person. Daraus entstand die Idee, die Arbeit gegen Ausgrenzung nicht nur mit einzelnen Projekten, sondern strukturell im Partnerschaftsnetzwerk anzulegen. Die Städtekoalition ist ein Bündnis europäischer Städte.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.07.2024 | 16:30 Uhr