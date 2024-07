Ratzeburg: Supermarkt-Dach eingestürzt - Ursachensuche läuft Stand: 31.07.2024 05:46 Uhr Nach dem Einsturz eines Supermarkt-Daches in Ratzeburg laufen die Ermittlungen. Bei dem Unglück waren am Dienstagnachmittag zwölf Menschen leicht verletzt worden.

Weshalb es zum Einsturz kam, ist noch unklar. Heute sollen Statiker das Gebäude näher untersuchen. Der Markt ist weiterhin stark einsturzgefährdet und konnte bislang noch nicht betreten werden. Ein Sicherheitsdienst sollte über Nacht verhindern, dass Menschen in das Haus eindringen.

Keine weiteren Menschen unter den Trümmern gefunden

Am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr war ein Teil des Daches des Netto-Supermarkts in der Möllner Straße in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) eingestürzt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurden dabei zwölf Personen leicht verletzt. Einige von ihnen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach stundenlanger Suche konnten keine weiteren Menschen unter den Trümmern gefunden werden. Der Einsatz wurde am Abend beendet.

Stellvertretender Filialleiter verhindert offenbar Schlimmeres

Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, gab es wohl vor dem Einsturz ein lautes Knacken. Der stellvertretende Filialleiter habe daraufhin alle Mitarbeiter und Kunden des Supermarkts aufgefordert, sofort das Gebäude zu verlassen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes seien deshalb kaum noch Personen im Supermarkt gewesen.

Suche nach Vermissten mit Drohnen und Rettungshunden

Eine Dachfläche von etwa 20 mal 30 Metern brach in sich zusammen. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten waren auch der Katastrophenschutz des Kreises und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit einem Groß-Aufgebot vor Ort. Auch Drohnen, Wärmebildkameras und Rettungshunde waren im Einsatz, um nach Verschütteten zu suchen.

"Das ist beängstigend" - Bürgermeister fordert schnelle Aufklärung

Ratzeburgs Bürgermeister Eckhard Graf (SPD) zeigte sich am Abend bestürzt von dem Unglück. Er bedankte sich bei den zahlreichen Einsatzkräften und beim Marktleiter, der durch sein schnelles Handeln Schlimmeres verhindert habe. Graf forderte zudem eine schnelle Aufklärung, weshalb das Dach eingestürzt ist. "Solche Gebäude stehen im Kreis Herzogtum Lauenburg, in Schleswig-Holstein, in Deutschland überall - das ist besorgniserregend", sagte der Bürgermeister.

