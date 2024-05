Stand: 27.05.2024 15:50 Uhr Ratzeburg: Polizei fahndet nach flüchtigem Autofahrer

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird nach einem Mann gefahndet, der sich einer Geschwindigkeitskontrolle entzogen hat. Laut Polizei führten Einsatzkräfte des Reviers Geesthacht bereits am Freitagmittag eine solche Kontrolle in der Elbuferstraße durch. Als ein Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit angehalten wurde, habe dieser nur kurz abgebremst und dann wieder beschleunigt. Dabei fuhr er laut Polizei auf einen Beamten zu, der sich nur durch einen schnellen Sprung von der Straße retten konnte. Der Mann ist flüchtig, eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei Geesthacht sucht daher nach Zeugen.

