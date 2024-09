Stand: 10.09.2024 15:46 Uhr Norderstedt: Raser fährt in 30er Zone drei Autos kaputt

Am späten Montagabend ist es in der Quickborner Straße in Norderstedt (Kreis Segeberg) zu einem Verkehrsunfall der besonderen Art gekommen. Ein Mann sollen gegen 21.35 Uhr in der 30er Zone mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Dabei streifte er links und rechts mehrere Fahrzeuge und beschädigte die Autos schwer. Anschließend steiß der Pkw mit einer Straßenlaterne zusammen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden dabei schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Die Polizei hat für die Ermittlungen zur Unfallursache eine Blutprobe beim Fahrer entnommen und schließt Alkohol oder Drogenkonsum nicht aus. Die Feuerwehr musste in der Nacht mehrere Trümmerteile einsammeln und ausgelaufenes Benzin abstreuen.

