Stand: 04.04.2024 17:08 Uhr Radfahrer bringen Schokolade von Amsterdam nach Flensburg

Am Freitagnachmittag werden Beate Falkenberg und Joachim Pohl vom Klimapakt Flensburg zurück in der Stadt erwartet. Damit beenden sie die 15. sogenannte "Schokofahrt" von Amsterdam nach Flensburg per Lastenrad. Im Gepäck haben sie 30 Kilogramm Schokolade. Der Kakao für die Schokolade wird unter fairen Bedingungen in der Dominikanischen Republik produziert und mit dem Segelschiff nach Amsterdam gebracht. Damit ist der gesamte Transportweg bis nach Flensburg nach Angaben von Klimapackt emissionsfrei. Falkenberg erklärte, es sei keine Vergnügungsfahrt, sie fuhren um die 100 Kilometer täglich.

Am Donnerstagabend werden die Radler bereits in Breiholz (Rendsburg-Eckernförde) am Nord-Ostsee-Kanal erwartet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fahrrad