Stand: 31.05.2024 12:36 Uhr Radfahrer bei Unfall in Prisdorf verletzt

Bei einem Unfall in Prisdorf im Kreis Pinneberg ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Rettungsleitstelle ist der 60-Jährige Mann am Freitagmorgen auf Höhe des Ortseingangs an einer Kreuzung mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Um herauszufinden, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, hat die Polizei einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Hauptstraße in Prisdorf blieb vorerst gesperrt. Eine Umleitung wurde ausgeschildert.

