Quer durch die USA: Radsportteam aus Enge-Sande trainiert für Wettbewerb

Die Radsportgruppe des /nachrichten/niedersachsen/fahrrad1410_v-contentxl.jpgSV Enge-Sande in Nordfriesland bereitet sich derzeit auf das härteste Marathon-Radrennen der Welt vor, den "Race across America 2024". Am 15. Juni geht es für die acht Ultracycler samt Betreuer quer durch die USA. "Im ersten Drittel der Strecke sind die Rocky Mountains dran. Da sind wir über 500 Kilometer auf über 2.000 Höhenmeter und die Luft ist schon langsam dünn. Da noch Leistungssport zu treiben, das wird herausfordernd und das können wir hier in Nordfriesland tatsächlich nicht trainieren", sagt Teilnehmer Sören Sönksen. Das Team aus Enge-Sande will die 5.000 Kilometer in Rekordzeit von rund fünfeinhalb Tagen zurücklegen, es wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

