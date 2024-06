Stand: 14.06.2024 16:03 Uhr Public Viewing zur Fußball-EM an der Westküste

In Gemeinschaft "Fußball gucken" ist am Freitagabend in mehreren Orten an der Westküste möglich. Public Viewing gibt es unter anderem in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) im Garten des Strand Gut Resorts. In Büsum (Kreis Dithmarschen) werden die EM-Spiele in mehreren Hotels und Lokalen übertragen, unter anderem im Lighthouse, in der Bretterbude und in der Küstenperle. In Heide wird das EM-Spiel auf dem Marktstrand übertragen, in Itzehoe (Kreis Steinburg) unter anderem auf den Malzmüllerwiesen. Auch im "Beach Club" auf dem Berliner Platz in Itzehoe kann gemeinsam gejubelt werden. Dort gibt es eine 20 Quadratmeter LED-Leinwand und 300 Sitzplätze. Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland startet um 21 Uhr. In ganz Schleswig-Holstein gibt es noch viele weitere Public Viewing Plätze.

