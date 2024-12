Stand: 11.12.2024 15:59 Uhr Prozessauftakt gegen Jugendlichen in Husum

Beim Amtsgericht Husum (Kreis Nordfriesland) hat am Mittwochvormittag der Prozess gegen einen 18-jährigen Mehrfach-Täter begonnen. In der ersten Jahreshälfte soll der damals Minderjährige unterschiedliche Straftaten unter anderem in Husum, Meldorf (Kreis Dithmarschen), Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Hamburg begangen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann in 15 Fällen Diebstahl, teilweise mit Hausfriedensbruch vor. In vier Fällen ist er wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Darüber hinaus in einem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Polizisten und einen Zugbegleiter. Außerdem muss er sich noch unter anderem wegen Bedrohung, Nötigung und Betrug vor dem Jugendrichter verantworten. Die Verhandlung ist nicht öffentlich und soll am Donnerstag enden. Der Angeklagte ist so lange auf freiem Fuß.

