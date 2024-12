Stand: 12.12.2024 09:40 Uhr Prozess gegen Jugendlichen wegen diverser Taten

Beim Amtsgericht Husum (Kreis Nordfriesland) hat der Prozess gegen einen 18-jährigen mutmaßlichen Mehrfach-Täter begonnen. In der ersten Jahreshälfte soll der damals Minderjährige diverse Straftaten unter anderem in Husum, Meldorf, Rendsburg und Hamburg begangen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann in 15 Fällen Diebstahl, teilweise mit Hausfriedensbruch vor. In vier Fällen ist er wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt, darüber hinaus in einem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Polizisten und einen Zugbegleiter. Außerdem muss er sich noch unter anderem wegen Bedrohung, Nötigung und Betrug vor dem Jugendrichter verantworten. Die Verhandlung ist nicht öffentlich. Sie wird an den nächsten Prozesstagen mit der Vernehmung von Zeugen fortgesetzt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg