Stand: 13.12.2024 15:20 Uhr Protestmarsch in Lübeck für Gleichberechtigung

Ein Protestmarsch zum Thema Gleichberechtigung findet an Sonnabend in der Lübecker Innenstadt statt. Verschiedene Verbände, darunter der Beirat für Menschen mit Behinderungen im Kreis Ostholstein, fordern mehr Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Reformen des Gleichstellungsgesetzes. Die Demonstration startet um 15.15 Uhr auf dem Klingenberg in Lübeck. Von dort ziehen die Teilnehmer durch die Innenstadt, bevor der Protestmarsch am Ausgangspunkt endet. Laut Polizei werden etwa 150 Teilnehmer erwartet. Verkehrsteilnehmer sollten mehr Zeit einplanen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein