Projekt gegen Einsamkeit des Kirchenkreises Nordfriesland

Stand: 06.08.2024 10:13 Uhr

Eineinhalb Stunden durch Husum (Kreis Nordfriesland) spazieren, ohne sich vorher zu kennen, ohne konkretes Ziel, ohne Thema. Dieses Projekt der Frauenarbeit des Kirchenkreises Nordfriesland soll Frauen gegen Einsamkeit helfen.

Viele Teilnehmerinnen beim ersten "Ladieswalk"

Am Montag fand das Projekt zum ersten Mal statt. 50 Frauen haben sich am Alten Rathaus in Husum getroffen und sind durch den Schlosspark gelaufen. Claudia Hansen vom Kirchenkreis sagte im Anschluss: "Wir hatten Frauen von 40 bis 70 - eine tolle Altersmischung. Das Kennenlernen ging ganz leicht und das spielte auch eine große Rolle." Die Teilnahme am "Ladieswalk" ist kostenfrei.

Projekt wird fortgesetzt

Claudia Hansen hat spontan nach der ersten Spazierrunde am Montag eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe gegründet. Der kommende "Ladieswalk" in Husum findet am 2. September statt, immer am ersten Montag des Monats. In Schwabstedt (Kreis Nordfriesland) ist der Spaziergang immer am letzten Freitag des Monats geplant, zum ersten Mal nun am 30. August.

