Das Lübecker Projekt "Time Out" gewinnt den DAK-Landeswettbewerb 2024 für besonderes Engagement für Prävention und Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein. "Time Out" ist ein Projekt von Studierenden der Universitäten und Hochschulen in Lübeck und Hamburg. Es richtet sich laut DAK an Jugendliche mit Angehörigen, die an Krebs erkrankt sind. Es ermöglicht den jungen Menschen, eine Auszeit zu nehmen und andere Betroffene kennenzulernen.

Preisübergabe mit Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken

Der zweite Platz ging an den Verein "Trauernde Kinder Schleswig-Holstein" aus Kiel, der trauernde Kinder und Jugendliche begleitet. Den dritten Platz belegten die Initatoren des Gesundheitsberatungsprogramms "Health Promotion" aus Kiel. Gesundheitsministerin und Schrimherrin der DAK-Kampagne Kerstin von der Decken (CDU) übergab den Preis am Freitag.

