Der Kreis Dithmarschen ist als einer von vier Kreisen in Schleswig-Holstein besonders vom Lehrkräftemangel betroffen. Im vergangenen Jahr hat der Kreis deswegen erstmals Studierende, die ein Praktikum in Dithmarschen gemacht haben, kostenlos in Wohnungen untergebracht. Weil das erfolgreich lief, soll die Finanzierung nun auf 20.000 Euro aufgestockt werden. Dem hat zumindest bereits der Schul- und Kulturausschuss einstimmig zugestimmt.

Lehramtsstudenten sollen auf Dithmarschen aufmerksam werden

Das Projekt "Lehrkräfte Servicebüro" beschäftigt sich bereits seit vier Jahren mit Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung. Das Pilotprojekt, das es so nur im Kreis Dithmarschen gibt, entwickelt verschiedene Maßnahmen, um Lehramtsstudierende schon möglichst früh auf die Schulen in Dithmarschen aufmerksam zu machen.

Das Projekt bietet kostenlose Unterkünfte an

Eine wichtige Maßnahme ist die kostenlose Unterbringung von Studierenden während ihrer vorgeschriebenen Praktikumszeiten. Das Angebot richtet sich vor allem an Studierende, die gar keinen Bezug zu Dithmarschen haben. Es soll für sie ein Anreiz sein, die Region in ihrem Praxissemester kennenzulernen. Für 2025 sind bereits 14 Praktikantinnen und Praktikanten angemeldet. Ein Erfolg sei es laut Schulamt, wenn mindestens ein Viertel von ihnen für ein Referendariat wiederkommt.

