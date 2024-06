Stand: 11.06.2024 18:21 Uhr Prien kündigt Maßnahmen nach Messerattacke in Geesthacht an

Nach der Messerattacke vor einer Schule in Geesthacht hat Bildungsministerin Prien (CDU) weitere Maßnahmen gegen Jugendgewalt angekündigt. So soll im Kreis Herzogtum Lauenburg bei Bedarf eine sogenannte temporäre intensivpädagogische Maßnahme eingerichtet werden. Das könnte zum Beispiel sein, dass ein sozial auffälliges Kind aus dem Unterricht herausgenommen und für ein paar Wochen an ein Förderzentrum geschickt wird. Denkbar ist nach Angaben des Bildungsministeriums auch, dass eine zusätzliche Lehrkraft in den Unterricht geschickt wird, die gesondert mit dem Kind an seinem Sozialverhalten arbeitet. Bürgermeister Olaf Schulze verwies jedoch auch auf die schwierige Personalsituation an der von der Messerattacke betroffenen Berta-von-Suttner Schule.

Weitere Informationen Geesthacht: Schüler greift anderen Schüler mit Messer an Die Tat geschah laut Polizei am Donnerstagmittag auf dem Schulgelände, beide Beteiligte sollen demnach unter 14 Jahre alt sein. mehr

