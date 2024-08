Stand: 16.08.2024 11:46 Uhr Preise für Ackerland in Schleswig-Holstein gestiegen

Die meisten Landwirte in der Region müssen bei den Ausgaben für ihre landwirtschaftlichen Flächen tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus dem aktuellen Pacht- und Kaufpreisspiegel des Statistikamtes Nord hervor. Die Preise für Pacht und Kauf sind in den Bereichen Kiel und Neumünster sowie im Kreis Rendsburg-Eckernförde deutlich angestiegen. Um einen Hektar Ackerland zu kaufen, musste ein Landwirt im vergangenen Jahr etwa 38.000 Euro ausgeben, so das Statistikamt Nord. 2022 waren es noch 3.000 Euro weniger. Im Kreis Plön sind die Kaufpreise dagegen leicht gesunken. Sie sind aber mit nun knapp 40.000 Euro auf einem höheren Niveau. Landesweit ist der Preis für Ackerland demnach um 9,4 Prozent gestiegen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2024 | 08:30 Uhr