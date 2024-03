Stand: 30.03.2024 14:05 Uhr Geburtenstation Preetz: Proteste gegen Schließung

In Preetz im Kreis Plön haben am Sonnabend laut Polizei rund 140 Menschen für den Erhalt der Geburtenstation in der dortigen Klinik demonstriert. Die Teilnehmer versammelten sich am Markt und zogen friedlich durch die Innenstadt zum Krankenhaus, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Vor knapp zwei Wochen hatte der Kreistag von Plön beschlossen, die Geburtenstation in Preetz endgültig zu schließen. Sie war bereits seit August 2022 nicht mehr in Betrieb.

