Polizei sucht nach Einbruch in Heider Modegeschäft Zeugen

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist ein Unbekannter in ein Modegeschäft in Heide (Kreis Dithmarschen) eingebrochen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach verschaffte sich die Person kurz nach Mitternacht Zugang zu einem Laden in der Marktpassage und wurde dabei von einem Sicherheitsmitarbeiter entdeckt. Der Mann ließ daraufhin mehrere Kleidungsstücke, die er offenbar stehlen wollte, zurück und flüchtete. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen 36-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz handelt. Bisher konnte er aber nicht gefunden werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heide entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen