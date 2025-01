Stand: 21.01.2025 14:41 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Einbruchserie in Mildstedt

Die Polizei sucht dringend Zeugen von drei Einbrüchen am Montag (20.01.) in Einfamilienhäuser in Mildstedt (Kreis Nordfriesland). Alle Taten ereigneten sich laut Polizei in der Straße Am Dornbusch in der Zeit zwischen 15.00 und 21.45 Uhr. Der oder die Täter hebelten jeweils entweder die Terrassentür, die Eingangstür oder ein Fenster auf, um einzusteigen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Husum melden.

