Hilfsaktion für erkrankten Dithmarscher Wehrführer

In der Markthalle in Tellingstedt findet Freitagabend ein Benefizkonzert der Freiwilligen Feuerwehren Delve und Schalkholz (alle Kreis Dithmarschen) statt. Der Erlös soll dem an Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankten Wehrführer von Delve, Peter Thießen, und seiner Familie zugutekommen. Thießen weiß seit Herbst vergangenen Jahres von seiner Erkrankung. Das Wohnhaus für sich, seine Ehefrau und seine ein und fünf Jahre alten Kinder wird er voraussichtlich nicht mehr fertig bauen können. Die Mitglieder der Feuerwehr unterstützen ihn daher auch beim Hausbau. Stets sonnabends ab 9 Uhr packen sie mit an, damit das halb-fertige Haus möglichst schnell fertig wird.

