Stand: 13.06.2024 10:31 Uhr Polizei nimmt Automatenaufbrecher fest

In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) zwei mutmaßliche Automatenaufbrecher festgenommen. Die beiden Männer sollen sich an einem Zigarettenautomaten in der Fährstraße zu schaffen gemacht haben. Sie wurden dabei von Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Die mutmaßlichen Täter hatten unter anderem Handschuhe und Aufbruchwerkzeuge dabei.

