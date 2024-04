Stand: 16.04.2024 16:30 Uhr Statistik der Lübecker Polizei: Sieben Prozent mehr Verkehrsunfälle

Die Polizeidirektion Lübeck hat die Unfallstatistik 2023 veröffentlicht. Die meisten Unfälle gab es demnach am Lindenplatz an der Einmündung zur Puppenbrücke, dicht gefolgt von der Supermarktzufahrt am Waldhusener Weg. Insgesamt starben drei Menschen bei Verkehrsunfällen. Die Gesamtzahl der Unfälle ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa sieben Prozent auf mehr als 7.600 Fälle angestiegen. Im Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 liegen die Zahlen leicht unter dem damaligen Niveau.

