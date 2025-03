Stand: 24.03.2025 15:40 Uhr Polizei findet 60 gestohlene Kaffeepackungen bei Kontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle in Holzbunge (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben Polizeibeamte am Wochenende in einem Wagen 60 Pakete Kaffee gefunden. Laut Polizei stellte sich später heraus, dass die Packungen gestohlen wurden. Demnach haben die drei Männer, die in dem Auto saßen "verdächtige Angaben" gemacht, wie die Polizei weiter mitteilte. So sollen sie davon gesprochen haben, den Kaffee auf einem Flohmarkt gekauft zu haben. Allerdings fehlten Quittungen. Wie Ermittler später herausfanden, waren mindestens 49 Pakete aus einem nahegelegenen Supermarkt gestohlen worden. Alle drei Männer haben jetzt Anzeigen bekommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde