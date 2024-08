Stand: 23.08.2024 06:51 Uhr Polizei erwischt Autodieb bei Lübeck

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag bei Lübeck einen Autodieb auf frischer Tat ertappt. Der Besitzer des Autos hatte die Polizei in Oststeinbek (Kreis Stormarn) um kurz nach Mitternacht alarmiert - denn er hatte den Diebstahl seines Fahrzeugs gehört. Die alarmierten Beamten verfolgten das gestohlene Fahrzeug auf der A1. An der Anschlussstelle Lübeck-Moisling fuhr es ab. Im Gewerbegebiet flüchtete der Fahrer zunächst zu Fuß, wurde dann aber von den Beamten gestellt. Gegen den 30-Jährigen lagen laut Polizei zwei Haftbefehle vor. Er wurde festgenommen.

