Polizei erwischt 39 Verkehrssünder in Bad Segeberg

Die Polizei in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) hat am Montag an verschiedenen Orten Verkehrskontrollen durchgeführt. Innerhalb von sieben Stunden wurden laut Auswertung 39 Verstöße festgestellt. Meistens ging es um zu schnelles Fahren. Aber die Polizei erwischte auch sieben Autofahrerinnen und Autofahrer am Handy, zwei Mal war Ladung nicht richtig gesichert und zwei Mal der Termin zur Hauptuntersuchung überschritten.

In einem Fall fuhr ein Verkehrsteilnehmer über eine rote Ampel. In zwölf Fällen wurden außerdem Mängel oder andere Sachen an den Autos festgestellt, die jetzt innerhalb von zwei Wochen in einer Werkstatt gecheckt werden müssen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg