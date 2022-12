Pipeline-Leck in Brunsbüttel: Nord-Ostsee-Kanal voll gesperrt Stand: 21.12.2022 14:37 Uhr Der Nord-Ostsee-Kanal ist aktuell wegen einer Ölverunreinigung für den Schiffverkehr voll gesperrt. Vor der Kanalschleuse am Brunsbütteler Hafen (Kreis Dithmarschen) zieht sich eine sechs Kilometer lange Ölspur über die Wasseroberfläche. Am Nachmittag wurde schließlich ein Schaden an einer Pipeline entdeckt.

Wegen einer Ölverunreinigung im Bereich der Brunsbütteler Schleusen ist der Nord-Ostsee-Kanal seit Mittwochmorgen gesperrt. Das teilte das Havariekommando Cuxhaven mit, das am Vormittag die Einsatzleitung vor Ort übernommen hat. Demnach befinde sich die Verschmutzung zwischen dem Ölhafen Brunsbüttel und den Schleusen - auch die Schleusenkammern seien betroffen.

Um zu vermeiden, dass sich der Ölfilm weiter ausbreitet, habe die Verkehrszentrale NOK am Morgen die Sperrung der Schleusen veranlasst, so das Havariekommando.

Einsatzkräfte entdecken Leck an einer Pipeline

Bereits vergangenen Freitag waren laut Havariekommando kleinere Mengen Öl auf dem Wasser aufgefallen. Demnach habe man schon am Wochenende gemeinsam mit THW und Feuerwehr Maßnahmen zur Bekämpfung der Verschmutzung eingeleitet. Die Ursache war bis dahin jedoch unklar.

Am Mittwochnachmittag entdeckten Einsatzkräfte dann einen Schaden an einer Rohöl-Pipeline. Bei der Nutzung der Pipeline sollen große Mengen Rohöl in den Kanal gelangt sein. Wieviel Kubikmeter es genau sind, wird gerade ermittelt. Vor Ort werden außerdem Proben genommen und analysiert. Feuerwehr, THW und Polizei sorgen aktuell für die Absperrung und Eindämmung der Verschmutzung.

Pipeline-Schaden löst Großeinsatz aus

Nach Angaben des Havariekommandos sind derzeit Kräfte des Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN), der THW-Ortsverbände Meldorf, Kiel, Pinneberg und Hamburg sowie Einheiten der Feuerwehr und Polizei vor Ort, um die Verschmutzung zu bekämpfen.

Demnach werde nun vom Land aus das Öl abgesaugt. Auf dem Wasser sind laut Havariekommando vier Arbeitsboote im Einsatz - auch wurden Ölsperren ausgelegt, die eine weitere Ausbreitung verhindern sollen. Zudem sind das Mehrzweckschiff "Neuwerk" sowie das Ölbekämpfungsschiff "Knechtsand" laut Sprecher derzeit auf dem Weg nach Brunsbüttel.

Stau auf der Kanalstrecke

Da der Nord-Ostsee-Kanal vorerst für die gesamte Schifffahrt und den Fährverkehr gesperrt ist, kommt es derzeit zum Stau: Noch auf dem Kanal unterwegs sind laut Havariekommando momentan elf Schiffe. Außerdem warten vor Kiel zwölf weitere und vor Brunsbüttel sieben Schiffe.

Darüber, wie lange der Einsatz noch dauern wird, wollte das Havariekommando am Nachmittag keine Angaben machen. Es werde auf jeden Fall nicht in zwei, drei Stunden erledigt sein.

