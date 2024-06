Stand: 10.06.2024 15:15 Uhr Pinneberg: Kürzungen im Takt der S3 geplant

Die geplanten Kürzungen im Takt der S3 zwischen Pinneberg und Hamburg sorgen weiter für Frust. Dort soll in den Tagesrandzeiten und am Wochenende die Bahn nur noch alle 20 statt alle zehn Minuten kommen. Die Kommunalpolitik will, dass das Land die Fahrplankürzung wieder zurück nimmt. Pinnebergs Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) sagt, dass er wieder mehr Autoverkehr befürchtet, wenn die S-Bahn seltener kommt. Die Landesregierung sieht aber keinen Spielraum und muss sparen: Die gekürzten Fahrpläne werden schon ausgearbeitet, heißt es auf NDR-Anfrage.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.06.2024 | 15:00 Uhr