Pellworm und Wallsbüll gewinnen "Naturstadt"-Wettbewerb Stand: 25.11.2020 16:13 Uhr Für ihre Ideen zum Erhalt der biologischen Vielfalt im Rahmen des Wettbewerbs "Naturstadt - Kommunen schaffen Vielfalt" haben Pellworm und Wallsbüll eine Auszeichnung erhalten. Sie gewannen je 25.000 Euro.

Die Gemeinden Pellworm (Kreis Nordfriesland) und Wallsbüll (Kreis Schleswig-Flensburg) setzen sich aktiv gegen das Artensterben ein. Die beiden schleswig-holsteinischen Orte hatten ihre Ideen zur nachhaltigen Entwicklung von Stadtnatur beim Bundeswettbewerb "Naturstadt - Kommunen schaffen Vielfalt" vorgelegt. Sie konnten sich gegen mehr als 300 Einreichungen aus ganz Deutschland durchsetzen. Als 2 von 40 Kommunen bundesweit erhalten sie jetzt jeweils ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro zur Unterstützung ihrer Projekte, teilten das Bundesamt für Naturschutz und das Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" mit.

AUDIO: Pellworm und Wallsbüll erhalten Preisgeld (1 Min)

Pellworm: Auf dem Weg zur insektenfreundlichen Insel

Die Freude ist groß bei der Pellwormer Projektmanagerin Silke Backsen. "Von diesem Gewinn werden jetzt private Hausbesitzer auf Pellworm profitieren", sagt sie. Gartenexperten sollen informieren, wie die Insulaner ihre Gärten möglichst naturnah umgestalten können. Dann will die Gemeinde den Bewohnern auch Saatgut heimischer Pflanzen zu Verfügung stellen. Außerdem sollen Schaugärten mit mehrjährigen Blühpflanzen zur Nachahmung anregen. Bereits in den vergangenen Jahren tat die Insel nach eigenen Angaben viel für die Natur. Landwirte legten Blühstreifen entlang ihrer Felder an, außerdem gestaltete Pellworm alle öffentlichen Flächen insektenfreundllich.

Wallsbüll: Gemeinsam Vielfalt erleben und schützen

Wallsbüll widmet sich der Projektbeschreibung zufolge Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung sowie Wiederherstellung prägender Lebensräume. Hierbei liege der Fokus auf der "Erlebbarmachung" für die Einwohnerinnen und Einwohner mit einem Schwerpunkt auf Umweltbildung für Kinder und Erwachsene. So soll zum Beispiel unter anderem eine Streuobstwiese und ein Wildpflanzengarten in Kindergartennähe entstehen.

