Stand: 14.03.2024 10:33 Uhr Palästinensischer Schriftsteller besucht Schulen in SH

Noch bis zum 23. März besucht der Erzähler und Jugendbuchautor Salim Alafenisch Schulen in Schleswig-Holstein. Das Leseprojekt wird von der Peter-Petersen-Stiftung unterstützt. Gerade war der Schriftsteller aus Heidelberg an der Gemeinschaftsschule Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) zu Gast, am Freitag liest und diskutiert er mit Schülern der UNESCO-Projektschule Flensburg. Salim Alafenisch ist Palästinenser mit israelischer Staatbürgerschaft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule Jugendbücher