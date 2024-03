Stand: 19.03.2024 10:33 Uhr Ostseefähre "Nils Holgersson" soll ab Ende April wieder fahren

Die Ostseefähre "Nils Holgersson" liegt seit Januar 2024 in Lübeck-Travemünde fest. Grund dafür ist ein Maschinenschaden. Voraussichtlich Ende April soll sie wieder einsatzbereit sein, sagt die Reederei TT-Line. Die Maschinenanlage werde zurzeit am Anleger in Travemünde repariert. Die "Nils Holgersson" soll nach bisherigen Planungen ihren Liniendienst in der zweiten Aprilhälfte wieder aufnehmen. Das Schiff bietet Platz für etwa 800 Passagiere und mehr als 200 Sattelzüge.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2024 | 08:30 Uhr