Stand: 12.06.2024 11:24 Uhr Operationen in Südholstein wegen Personalproblemen verschoben

Das UKSH in Kiel hat bekanntgegeben, dass im Moment einige Operationen wegen kranker OP-Teams verschoben werden. Auch einige Krankenhäuser in Südholstein melden Probleme, zum Beispiel die Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg). Nach Angaben der Kliniken gibt es einen hohen Krankenstand und zu wenig Fachkräfte, da komplexe Operationen viel Personal brauchen. Deshalb sei gerade ein OP-Saal komplett außer Betrieb und Operationen müssten teilweise abgesagt und langfristiger geplant werden. Bei den Segeberger Kliniken und am St. Adolf-Stift in Reinbek im Kreis Stormarn klappt nach eigenen Angaben alles so wie geplant.

