Stand: 02.08.2024 16:26 Uhr On-Demand-Shuttlebusse auch zukünftig rund um Rendsburg unterwegs

Rund um Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind seit drei Jahren sogenannte On-Demand-Shuttlebusse unterwegs. Das sind Kleinbusse, die Fahrgäste nachts oder am Wochenende flexibel per App oder Telefon bestellen können. Das Pilotprojekt ist im vergangenen Monat ausgelaufen und wird jetzt unbefristet fortgesetzt.

Laut Nah.sh läuft das Projekt erfolgreich. Demnach habe es seit Projektbeginn 2021 fast 60.000 Fahrtanfragen und über 20.000 durchgeführte Fahrten gegeben. Auch in der Schlei-Region gibt es ein ähnliches Konzept, ebenso in Neumünster. Nah.sh bietet jetzt allen Kreisen in Schleswig-Holstein an, sich an dem Projekt zu beteiligen.

