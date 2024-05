Stand: 14.05.2024 11:04 Uhr "Omas gegen Rechts" jetzt auch in Itzehoe

Ab jetzt gibt es auch in Itzehoe (Kreis Steinburg) eine Gruppe von "Omas gegen Rechts". Die ursprünglich in Österreich gegründete Bürgerinitiative gegen Rechtsextremismus und für Toleranz ist damit nun an 347 Orten in Deutschland vertreten. An der Westküste sind sechs Ortsgruppen aktiv, zum Beispiel in Husum, Nordhastedt und Oldenborstel. Die "Omas gegen Rechts" in Itzehoe hoffen jetzt auf weitere Mitglieder - das können übrigens auch Opas und Enkel sein. Am 16. Mai trifft sich die neue Gruppe ab 15 Uhr im Familienzentrum St. Ansgar in Itzehoe.

