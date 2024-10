Stand: 25.10.2024 16:28 Uhr Oberbürgermeister Kämpfer mit großen Verkehrsplänen

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) will die langfristige Verkehrsplanung in Kiel entwickeln. Wegen eines Gutachtens der DEGES, zuständig für den Straßenbau, wird der Bau einer Südspange immer unwahrscheinlicher. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist laut Kämpfer nicht gut. Sein Vorschlag: Die B404 bis zum Barkauer Kreuz zur Autobahn auszubauen. Kämpfer spricht sich so gegen den Beschluss der Kieler Ratsversammlung aus, die B404 als vierspurige Bundesstraße auszubauen.

Kieler Rat sieht Ideen unterschiedlich

Im Kieler Rat sind die Meinungen zu Kämpfers Ideen sehr unterschiedlich: So zeigen sich SPD und CDU offen. Die SPD sieht dazu das mögliche Sparpotenzial. Die Grünen dagegen lehnen den Ausbau der B404 zur Autobahn wegen steigender Lärm- und Schadstoffbelastung ab.

Außerdem möchte Kämpfer die B76 zwischen dem Barkauer Kreuz und der A215 zur Autobahn ausbauen. So wären dann die zukünftige A21 und die A215 verknüpft. Die Pläne sollten jetzt mit dem Bund gesprochen werden, so Kämpfer.

