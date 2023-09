Nordkirche berät in Lübeck über das Thema Geschlechtervielfalt Stand: 28.09.2023 15:35 Uhr Neue Wege in die Zukunft - das ist das Motto der 18. Tagung der zweiten Landessynode der Nordkirche, die von heute an bis Sonnabend in Lübeck-Travemünde ist. Im Mittelpunkt steht das Thema Geschlechtervielfalt.

von Tara Gottmann

Bis Sonnabend werden die anwesenden 113 Kirchenparlamentarier, die Synodalen, über das entsprechende Kirchengesetz beraten. Neben der Gleichstellung von Frauen und Männern soll die rechtliche Anerkennung vielfältiger Geschlechteridentitäten verankert werden, also neben männlich und weiblich ebenso divers und nicht-binär. Ziel soll es sein, Diskriminierung zu verbieten, so die Nordkirche. In einer Vorlage zur Beratung in der Landessynode heißt es unter anderem, dass "divers" auch als eine weitere Geschlechterkategorie im Personenstandsregister eingeführt wurde.

Diskriminierung verbieten, Gleichstellung stärken

Ulrike Hillmann, Präses der Landessynode, ist zuversichtlich, dass die Synode dieser Gesetzesvorlage zustimmen werde. Sie sagte, dass das Gesetz ein konsequenter Schritt auf dem Weg hin zur Gleichstellung und Gleichberechtigung in sämtlichen Gremien der Nordkirche sei. Auf der Tagesordnung am Donnerstag stehen außerdem die Berichte der Landesbischöfin und Vorsitzenden der Kirchenleitung, Kristina Kühnbaum-Schmidt, und ein Zwischenbericht zum Zukunftsprozess. Präses Hillmann nutzte die Eröffnung für Glückwünsche an Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt: Vor zwei Wochen war sie im polnischen Krakau vom Lutherischen Weltbund zur Vizepräsidentin für die Region Mittel- und Westeuropa gewählt worden.

Abschied von Gothart Magaard

Bischof Gothart Magaard hat zu Beginn der Synode außerdem eine Andacht gehalten. Sein zentrales Thema war ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft. Am Freitagvormittag wird der Schleswiger Bischof Magaard dann zum letzten Mal seinen Bericht aus dem Sprengel Schleswig und Holstein vorstellen, bevor er am Abend verabschiedet wird. Magaard geht zum 1. November in den Ruhestand, auf ihn folgt Nora Steen. Höhepunkt am Freitag ist eine Pilgertour der Synodalen von Herrnburg in Mecklenburg-Vorpommern zurück nach Lübeck. Bei der Wanderung, die über die ehemalige innerdeutsche Grenze führt, soll gemeinsam über die Zukunft der Nordkirche nachgedacht und gesprochen werden, kündigte ein Sprecher der Synode an. Nach der Pilgertour folgt ein Gottesdient in der Lübecker St. Jakobi Kirche.

Sonnabend steht der Klimawandel im Fokus

Am Sonnabend gibt es einen Ökumenenbeitrag zur Charta Oecumenica, die vor 20 Jahren unterzeichnet wurde und Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa festlegt. Nach dem Bericht aus dem Klimaausschuss der Kirchenleitung und einem Bericht von der Jugendklimakonferenz endet die Tagung am Nachmittag mit einem Reisesegen.

Mit rund 1,8 Millionen Mitgliedern ist die Nordkirche die fünftgrößte Landeskirche in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Kirche erstreckt sich über Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, einige Gemeinden liegen in Brandenburg.

