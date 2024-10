Stand: 08.10.2024 09:15 Uhr Nordische Filmtage Lübeck: Über 200 Filme ab dem 6. November

In rund einem Monat starten die Nordischen Filmtage in Lübeck. Ab dem 6. November können Besucherinnen und Besucher wieder über 200 Filme, Dokumentationen und Serien sehen. Im diesjährigen Spielfilmprogramm steht das Thema Familie im Mittelpunkt. Das genaue Programm wird heute in Lübeck vorgestellt. Die Filmtage sind ein Highlight für Cineasten und bieten einen umfangreichen Einblick in die Filmkultur der nordischen und baltischen Länder.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Dokumentarfilm Filmfestival