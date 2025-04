Urlaub in SH: Noch sind Unterkünfte für Ostern und Himmelfahrt da Stand: 08.04.2025 14:02 Uhr Um Ostern herum startet der Tourismus in die Hauptsaison. Nach Angaben der Tourismusagentur Schleswig-Holstein ist die Buchungslage um die Ostertage vor allem an Nord- und Ostsee gut.

In Schleswig-Holstein beginnen am 11. April die Ferien. Amrum (Kreis Nordfriesland), Büsum (Kreis Dithmarschen) oder Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) melden laut TA.SH rund um Ostern schon eine Auslastung von zum Teil mehr als 80 Prozent. Auch auf der Ostseeinsel Fehmarn (Kreis Ostholstein) sind viele Ferienwohnungen und Hotelzimmer bereits vergeben. Verhaltener ist die Buchungslage laut Tourismusagentur in Kiel und im Binnenland.

Viele buchen kurzfristig

Es seien aber überall noch freie Unterkünfte buchbar - auch an der Küste wie etwa auf Föhr (Kreis Nordfriesland) oder in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein). Die Tourismusverantwortlichen sehen weiterhin den Trend, dass die Gäste sehr kurzfristig buchen - also aufs Wetter schauen und sich dann entscheiden. Sollte die Wetterlage stabil bleiben, dürften in den kommenden Tagen also vermutlich noch viele Hotelzimmer und Ferienwohnungen gebucht werden.

Himmelfahrt und Pfingsten in SH: Teilweise schon hohe Nachfrage

Blickt man auf Himmelfahrt und Pfingsten, sieht auch dort die Buchungslage gut, aber noch nicht ausgereizt aus. Nach Angaben der TA.SH ist Helgoland (Kreis Pinneberg) besonders beliebt. Dort gebe es schon eine Auslastung von 95 Prozent zu Himmelfahrt. Auch beispielsweise Travemünde (Kreis Ostholstein) sei stark nachgefragt mit rund 70 Prozent. Ähnlich seien die Zahlen auf Föhr.

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) seien die Buchungszahlen dagegen aktuell noch nicht ganz so hoch wie im Vorjahr. Aber auch hier gehen die Tourismusverantwortlichen davon aus, dass sie noch hochgehen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus