Stand: 08.04.2025 15:50 Uhr Norderstedt: Autos kollidieren mit Notarztfahrzeug im Einsatz

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat es an der Kreuzung Ohechaussee/Niendorfer Straße am Dienstagmittag einen schweren Verkehrsunfall mit einem Notarztfahrzeug gegeben. Laut Polizei war der Wagen auf dem Weg zu einem Einsatz, als an der Kreuzung zwei Autos mit ihm zusammenstießen.

Zwei Menschen in den beiden Autos wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Ob es weitere Verletzte gibt, dazu konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angabe machen.

Kreuzung Ohechaussee/Niendorfer Straße weiter gesperrt

Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte er noch nicht sagen. Aktuell ist die Kreuzung noch gesperrt. Ein Gutachter soll jetzt klären, was genau passiert ist.

