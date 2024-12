Stand: 18.12.2024 09:37 Uhr Norderwöhrden beteiligt sich am Projekt "Digital-Paten"

Die Gemeindevertretung von Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen) hat sich am Dienstagabend für eine Beteiligung beim Projekt "Digital-Paten" ausgesprochen. In den Gemeinden des Amtes Heider Umland und des Amtes Mitteldithmarschen sollen Bürgerinnen und Bürger kostenlos beim Gebrauch digitaler Medien wie Smartphone, Tablet und Laptop, sowie bei der Nutzung von Internet und Social Media unterstützt werden. Dafür sollen in allen Gemeinden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ausgebildet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen