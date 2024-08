Stand: 12.08.2024 10:38 Uhr Norderstedter Müllberg ist Geschichte

Der illegale Müllberg auf einem Gelände in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist vollständig abgeräumt. Am Montag wird die Fläche an die Stadt zurückgegeben. Seit 2017 hatten sich dort in der Nähe des Umspannwerks bis zu 15.000 Tonnen Müll getürmt - darunter Bauschutt, aber auch giftige Stoffe wie teerhaltige Dachpappe oder Asbest. der ehemalige Betreiber ist zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt worden. Denn trotz des Aufnahmestopps, den die Behörden für die Müllanlage verhängt hatten, nahm er weiter Abfälle an. Die Beseitigung des Müllbergs hat nach Landesangaben weniger gekostet als die veranschlagten drei Millionen Euro.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt