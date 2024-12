Stand: 30.12.2024 15:01 Uhr Norderstedt: Einbruch mit Kernbohrer in Haspa - Klagefrist endet

Es soll um einen zweistelligen Millionenbetrag gehen, beim Einbruch in die Hamburger Sparkasse in Norderstedt (Kreis Segeberg) vor gut drei Jahren. Mit einem Loch in der Decken waren die Diebe in den Tresorraum eingebrochen, mehrer Schließfächer wurden ausgeräumt. Etwa zehn Geschädigte hatten daraufhin die Sparkasse verklagt, weil die ihre Tresore nicht ausreichend geschützt haben soll. Sollte das Gericht diesem Vorwurf zustimmen, muss die Hamburger Sparkasse deutlich mehr Geld erstatten als die vertraglich zugesicherten 40.000 Euro pro Fall.

Mit dem Jahreswechsel tritt nun eine Verjährungsfrist ein. Wer bisher noch nicht geklagt habe, könne das auch in Zukunft nicht mehr tun, erklärt der Klägeranwalt. Dann haben die mehr als 600 Personen deren Schließfächer ausgeräumt wurden, keine Möglichkeit mehr gegen die Bank zu klagen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt Kreis Segeberg