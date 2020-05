Stand: 08.05.2020 10:40 Uhr - NDR 1 Welle Nord

NOK: Fähre "Hochdonn" kollidiert mit Schiff

Gegen 8 Uhr ist am Morgen ein Küstenmotorschiff mit einer Fähre auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Hochdonn (Kreis Dithmarschen) zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand, ein Auto auf der Fähre, wurde beschädigt. Ein Sprecher des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes bestätigte, dass die Fähre, so schwer beschädigt ist, dass sie in einer Werft repariert werden muss. Sie ist bereits aus dem Wasser geholt worden. Die Fähre heißt wie ihr Einsatzort: "Hochdonn".

Zum Unfallzeitpunkt war es auf dem NOK nebelig

Um den Fährverkehr in Hochdonn möglichst schnell wieder gewährleisten zu können, soll noch am Vormittag eine Ersatzfähre nach Hodchdonn kommen. Die Ursache für den Unfall sei noch nicht klar, es sei aber sehr neblig gewesen, so der Sprecher. Ein Augenzeuge gab an, die Sicht hätte bei unter 30 Metern gelegen. Das am Unfall beteiligte Küstenmotorschiff ist bis zur nächsten Weiche im Nord-Ostsee-Kanal weitergefahren und wird dort nun untersucht.

