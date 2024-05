Stand: 03.05.2024 10:13 Uhr Niebüll: Mehr als 70 Aussteller bei "Hauptstraßenvergnügen"

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) findet morgen das 36. Hauptstraßenvergnügen statt. Den ganzen Tag wird in der Hauptstraße und auf dem Rathausmarkt gefeiert. Mit dabei sind 70 Aussteller und Budenbetreiber. Stefan Schmäschke vom Handels- und Gewerbeverein Niebüll freut sich auf viele Einheimische und Gäste, die extra für das Hauptstraßenvergügen anreisen. "Wir haben vier Bühnen, der Ballon ist wieder da. Wir haben jede Menge für Kinder, da ist richtig was los", kündigt Schmäschke an.

