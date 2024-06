Stand: 07.06.2024 12:47 Uhr Neun offene Höfe im Landesnorden von SH

Am Sonntag öffnen beim Tag des offenen Hofes Landwirtinnen und Landwirte bundesweit ihre Betriebe für Besucher. Unter anderem mit dabei: Hof Höst auf Sylt, Hof Schmörholm in Leck (beide Kreis Nordfriesland), Hof Barslund in Lindewitt und auch Matthias Lützen mit seinem Hofladen in Oeversee (beide Kreis Schleswig-Flensburg). "Wir fangen um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und einer Taufe auf dem Hofplatz an. Dann haben wir hier Enten mit Küken laufen, Schafe scheren wird demonstriert, ein Falkner kommt", so Lützen. Alle Betriebe, die mitmachen, sind im "Höfefinder" auf der Internetseite des Bauernverbands zu finden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft